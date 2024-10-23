Стало известно, как изменятся налоговые вычеты на детей в 2025 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 января 2025 года налоговый вычет на второго ребенка увеличится до 2,8 тысяч рублей, как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Вычет за одного ребенка останется на прежнем уровне — 1,4 тысячи рублей. Что касается третьего и последующих детей, сумма составит 6 тысяч рублей. Также планируется повысить налоговый вычет для ребенка-инвалида до 12 тысяч рублей. Кроме того, с следующего года россиянам не потребуется подавать заявление на вычет, если работодатель уже имеет всю необходимую информацию о детях, передает News. ru.

В следующем месяце в России будут увеличены пенсии для работников угольной отрасли и членов экипажей гражданских воздушных судов. Кроме того, граждане, достигшие 80-летнего возраста в октябре, с 1 ноября начнут получать дополнительные выплаты к своей пенсии.

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