Стало известно, как изменятся налоговые вычеты на детей в 2025 году

С 1 января 2025 года налоговый вычет на второго ребенка увеличится до 2,8 тысяч рублей, как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Вычет за одного ребенка останется на прежнем уровне — 1,4 тысячи рублей. Что касается третьего и последующих детей, сумма составит 6 тысяч рублей. Также планируется повысить налоговый вычет для ребенка-инвалида до 12 тысяч рублей. Кроме того, с следующего года россиянам не потребуется подавать заявление на вычет, если работодатель уже имеет всю необходимую информацию о детях, передает News. ru.
В следующем месяце в России будут увеличены пенсии для работников угольной отрасли и членов экипажей гражданских воздушных судов. Кроме того, граждане, достигшие 80-летнего возраста в октябре, с 1 ноября начнут получать дополнительные выплаты к своей пенсии.
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В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.