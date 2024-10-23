Россиянам рассказали о новой схеме мошенничестве с помощью сайтов-двойников

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В период с января по сентябрь 2024 года было выявлено несколько сотен фишинговых веб-сайтов, маскирующихся под официальный сайт МВД России. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Согласно информации, злоумышленники убеждают пользователей в необходимости погашения якобы существующих штрафов, что вводит их в заблуждение. Они создают такие условия, что жертвы считают, что их устройства заблокированы, и обещают снять блокировку в течение часа после перевода денег. В случае отказа от оплаты злоумышленники угрожают удалением данных с устройства и возбуждением уголовного дела, как сообщает РИА Новости.

Популярность мошенничества через поддельные сайты известных банков также остается на высоком уровне, так как пользователи, попадаясь на уловки преступников, предоставляют свои конфиденциальные данные.

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