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Россиянам рассказали о новой схеме мошенничестве с помощью сайтов-двойников

1:00
Общество

В период с января по сентябрь 2024 года было выявлено несколько сотен фишинговых веб-сайтов, маскирующихся под официальный сайт МВД России. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничестве с помощью сайтов-двойников
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Согласно информации, злоумышленники убеждают пользователей в необходимости погашения якобы существующих штрафов, что вводит их в заблуждение. Они создают такие условия, что жертвы считают, что их устройства заблокированы, и обещают снять блокировку в течение часа после перевода денег. В случае отказа от оплаты злоумышленники угрожают удалением данных с устройства и возбуждением уголовного дела, как сообщает РИА Новости.

Популярность мошенничества через поддельные сайты известных банков также остается на высоком уровне, так как пользователи, попадаясь на уловки преступников, предоставляют свои конфиденциальные данные.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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