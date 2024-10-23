Зарплаты сотрудников лесного хозяйства увеличат в России в 2025 году

Правительство России приняло решение о повышении зарплат работников лесного хозяйства с 1 января 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым.

Фото: commons.wikimedia.org by ptwo, CC BY 2.0

Мишустин подчеркнул, что деятельность Рослесхоза играет ключевую роль для страны. Он отметил, что лесники, таксаторы, научные сотрудники и другие специалисты выполняют важную работу.

Он добавил, что по указанию президента, с начала 2025 года правительство приняло необходимые меры для увеличения их заработной платы.

Кроме того, он выразил надежду, что повышение окладов поможет удержать квалифицированных специалистов в этой сфере, позволяя им активно трудиться над достижением всех национальных приоритетов развития, озвученных Владимиром Путиным.

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