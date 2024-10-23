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Опрос: что покупают россияне под влиянием рекламы

Общество

Сегодня, 23 октября, профессиональный праздник работников рекламной отрасли, в связи с чем сервис по поиску работы Superjob решил провести опрос среди россиян, как на них влияет реклама и как они к ней относятся.

Опрос: что покупают россияне под влиянием рекламы
Фото: Sesion Hippie by Gaudencio Garcinuño, CC BY-SA 2.0

Как выяснилось, под воздействием рекламы россияне часто выбирают продукты питания (8%), косметику и парфюм (7%), бытовую технику (4%). По 3% респондентов признались, что покупали гаджеты, лекарства и медицинские изделия под влиянием рекламных роликов, 2% реклама побудила к приобретению автотоваров, одежды, билетов на культурные мероприятия.

Продукты, косметику и бытовую химию чаще выбирают женщины, мужчин реклама мотивирует отправляться за гаджетами и автозапчастями.

Каждый второй россиянин (48%) считает, что не поддаётся на рекламные уловки, а покупки делает осознанно. Причём уверены в этом в основном мужчины (50% против 44% женщин).

Также оказалось, что сниматься в рекламе согласился бы каждый седьмой россиянин (14%). Качественные товары готов рекламировать каждый одиннадцатый (9%) опрошенный. Женщин привлекает возможность прорекламировать косметику, продукты и одежду, мужчин — авто и спорттовары.

Не стал бы сниматься в рекламных роликах каждый четвертый россиянин (23%).

 

Уточнения

Рекла́ма — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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