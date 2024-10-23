Число ДТП с самокатами в Москве резко сократилось почти на 50 процентов

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве наблюдается значительное снижение числа аварий с участием арендованных электросамокатов — почти на 50 процентов на территории, охватывающей Третье транспортное кольцо (ТТК) и МКАД.

Как сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения, в этих зонах было проведено экспериментальное снижение максимальной скорости самокатов с 25 до 20 километров в час.

С начала эксперимента, который стартовал 15 июля и охватывал участок между ТТК и МКАД, количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов уменьшилось на 48 процентов. Информацию об этом передала агентству РИА Новости пресс-служба ЦОДД.

Кроме того, принимаются дополнительные меры с целью сокращения аварийности. Некоторые компании по аренде самокатов решили увеличить штрафы за нарушения, такие как управление транспортным средством несовершеннолетними или поездка вдвоем, до 100 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрено установление более крупных номерных знаков на самокаты, что позволит системам видеонаблюдения лучше их фиксировать и распознавать.

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