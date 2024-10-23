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Минздрав РФ предупредил о росте биологических угроз в мире

1:04
Общество

Увеличение биологических рисков, связанных с изменением характеристик и разновидностей патогенов, а также с появлением и распространением новых инфекционных заболеваний, стало глобальной проблемой, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Минздрав РФ предупредил о росте биологических угроз в мире
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С 23 по 25 октября в Москве проходит Всероссийская конференция на тему "Актуальные вопросы профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты".

"Сегодня во всем мире наблюдается рост биологических угроз, связанных с изменением свойств и форм патогенов, возникновением и распространением новых инфекций, ростом резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам", — говорится в приветствии Мурашко участникам форума.

Министр подчеркнул, что важной составляющей в обеспечении биологической безопасности является квалификация специалистов в области медико-профилактической работы.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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