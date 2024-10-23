Увеличение биологических рисков, связанных с изменением характеристик и разновидностей патогенов, а также с появлением и распространением новых инфекционных заболеваний, стало глобальной проблемой, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
С 23 по 25 октября в Москве проходит Всероссийская конференция на тему "Актуальные вопросы профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты".
"Сегодня во всем мире наблюдается рост биологических угроз, связанных с изменением свойств и форм патогенов, возникновением и распространением новых инфекций, ростом резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам", — говорится в приветствии Мурашко участникам форума.
Министр подчеркнул, что важной составляющей в обеспечении биологической безопасности является квалификация специалистов в области медико-профилактической работы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.