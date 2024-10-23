Совет Федерации одобрил размер МРОТ на следующий год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 год установлен на уровне 22 440 рублей, и данный законопроект получил одобрение Совета Федерации на очередном заседании.

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В сравнении с действующими показателями, новый закон обеспечивает увеличение этого параметра на 16,6 процента, а также предполагает рост отношения к медианной зарплате по итогам прошлого года на 48 процентов.

Согласно разъяснениям, представленным к законопроекту, в 2023 году медианная зарплата в России, по данным Росстата, составляла 46 751 рубль. Введение нового размера МРОТ значит, что порядка 4,2 миллиона работников в стране получат повышение заработной платы, передает ТАСС.

Ранее это решение о повышении МРОТ было одобрено Государственной думой. Для того чтобы закон вступил в силу, остается лишь получить подпись президента России. Ожидается, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда составит не менее 35 тысяч рублей в месяц.

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