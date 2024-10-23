КС РФ рассмотрел дело о пенсии на детей, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Случай госпожи Щаниковой, которая стала матерью двойни с использованием замороженного биоматериала покойного супруга, иллюстрирует, насколько не рассмотрен данный вопрос. Текущие нормы о пенсиях по утрате кормильца, основанные на принципе иждивения, не принимают во внимание особенности посмертного зачатия. Суды рассматривают детей, появившихся на свет после смерти отца, как лишенных пенсионных прав, поскольку он не смог обеспечить их материально.

Фото: pxhere

Заявительница настаивает на том, что такая интерпретация закона становится дискриминационной для детей, так как основывается на их происхождении. Она подчеркивает, что в действующем законодательстве нет запрета на использование замороженного генетического материала умершего для репродукции, но это лишает детей, рожденных таким образом, их законных прав, передают argumenti.ru.

Конституционному суду предстоит решить, как сбалансировать право на жизнь, которое предоставляет посмертное зачатие, с правом на социальную защиту для детей.

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