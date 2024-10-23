Случай госпожи Щаниковой, которая стала матерью двойни с использованием замороженного биоматериала покойного супруга, иллюстрирует, насколько не рассмотрен данный вопрос. Текущие нормы о пенсиях по утрате кормильца, основанные на принципе иждивения, не принимают во внимание особенности посмертного зачатия. Суды рассматривают детей, появившихся на свет после смерти отца, как лишенных пенсионных прав, поскольку он не смог обеспечить их материально.
Заявительница настаивает на том, что такая интерпретация закона становится дискриминационной для детей, так как основывается на их происхождении. Она подчеркивает, что в действующем законодательстве нет запрета на использование замороженного генетического материала умершего для репродукции, но это лишает детей, рожденных таким образом, их законных прав, передают argumenti.ru.
Конституционному суду предстоит решить, как сбалансировать право на жизнь, которое предоставляет посмертное зачатие, с правом на социальную защиту для детей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.