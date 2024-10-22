Опрос: работодатели оценили уровень профподготовки выпускников

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Аналитики hh. ru провели опрос среди российских компаний, чтобы выяснить, как высоко работодатели оценивают уровень профессионализма выпускников высших учебных заведений и техникумов и является ли важным пунктом наличие диплома при трудоустройстве.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Выяснилось, что работодатели оценивают профессиональную подготовку выпускников на "троечку".

На 17 п. п. упала доля работодателей, недовольных подготовкой молодых специалистов, поставить "двойку" готовы лишь 26% компаний, хотя еще в 2021 году их было 43%. Зато на 4 п. п. выросла доля компаний, где руководство довольно знаниями недавних студентов.

Также работодатели все чаще обращают внимание на наличие документа о законченном высшем образовании. Доля таких компаний за три года выросла до 70%. При этом доля тех, кто обращает внимание на диплом определенного вуза, упала на 4 п. п. Придают этому значение лишь 37% работодателей.

Что касается кадрового запроса, то работодателям чаще требуются выпускники технических вузов. Об этом заявили при опросе 53% представителей компаний. На втором месте — выпускники со строительным и социально-экономическим образованием (по 18%).

Правда, интерес к последним существенно упал (-13 п. п.). При этом за три года на 5 п. п. выросла потребность в кандидатах с медицинским образованием.

Уточнения

Социологи́ческий опро́с (соцопрос) — метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и социальных фактах, составляющих предмет исследования.



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