Опрос: работодатели оценили уровень профподготовки выпускников

Аналитики hh. ru провели опрос среди российских компаний, чтобы выяснить, как высоко работодатели оценивают уровень профессионализма выпускников высших учебных заведений и техникумов и является ли важным пунктом наличие диплома при трудоустройстве.
Выяснилось, что работодатели оценивают профессиональную подготовку выпускников на "троечку".
На 17 п. п. упала доля работодателей, недовольных подготовкой молодых специалистов, поставить "двойку" готовы лишь 26% компаний, хотя еще в 2021 году их было 43%. Зато на 4 п. п. выросла доля компаний, где руководство довольно знаниями недавних студентов.
Также работодатели все чаще обращают внимание на наличие документа о законченном высшем образовании. Доля таких компаний за три года выросла до 70%. При этом доля тех, кто обращает внимание на диплом определенного вуза, упала на 4 п. п. Придают этому значение лишь 37% работодателей.
Что касается кадрового запроса, то работодателям чаще требуются выпускники технических вузов. Об этом заявили при опросе 53% представителей компаний. На втором месте — выпускники со строительным и социально-экономическим образованием (по 18%).
Правда, интерес к последним существенно упал (-13 п. п.). При этом за три года на 5 п. п. выросла потребность в кандидатах с медицинским образованием.
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