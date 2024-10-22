В Комитете Совфеда поддержали закон о борьбе с фиктивными браками

В Комитете Совета Федерации по международным делам одобрили законопроект, который требует, чтобы иностранцы находились в браке с гражданином России не менее трех лет для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Об этом стало известно из сообщения ТАСС от 21 октября.

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Согласно новому законопроекту, чтобы получить разрешение на временное проживание вне квоты, иностранному гражданину необходимо будет прожить в браке с россиянином как минимум три года. Данный закон Госдума приняла на своем пленарном заседании 15 октября, и поддержали его все 407 депутатов, единогласно голосовавших за.

Согласно действующим правилам, РВП может получить иностранец, состоящий в официальном браке с гражданином России. Этот гуманитарный подход привел к увеличению числа фиктивных браков, которые заключались для получения миграционного статуса, что позволяло свободно въезжать в страну, избегать уплаты патентов и получать медицинские услуги. Об этом ранее говорил Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Уточнения

Фиктивный брак — это юридическое оформление брака без намерения создать семью, но с иными целями, например, получение гражданства, льгот от государственных или муниципальных служб.



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