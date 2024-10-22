Минздрав: в России отмечается рост числа медиков благодаря реализации нацпроекта

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Прирост числа медиков отмечается в России благодаря реализации федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами" в 2019–2024 годах, заявили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.

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Ранее стало известно, что в России в 2023 году уменьшилось число выпускников ординатуры по специальностям "акушерство и гинекология", "неврология", "терапия" и "ортопедическая стоматология". Среди врачей, поступивших на работу в медицинские организации системы здравоохранения, 19 166 специалистов, что составляет 20,24%, приступили к исполнению должностных обязанностей после завершения обучения по основным образовательным программам высшего образования, из них 42,77% в рамках договоров о целевом обучении, уточнили в пресс-службе.

От года к году возможно перераспределение численности ординаторов между специальностями, но оно, как правило, незначительное, и в целом не оказывает существенного влияния на устойчивую тенденцию к росту числа специалистов, пояснили в Минздраве.

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