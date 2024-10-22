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Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году

1:12
Общество

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило проект приказа, в котором установлены минимальные баллы для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на учебный год 2025/2026, опубликовав соответствующую информацию на портале нормативных актов.

Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В соответствии с проектом, минимальные проходные баллы будут следующими: по русскому языку — 42, по математике и физике — по 39, по обществознанию — 42, по истории — 35, по информатике — 44, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40 и по химии — 39.

Сравнивая с показателями учебного года 2024/2025, министерство предлагает увеличить минимальный балл по русскому языку на два пункта, который ранее составлял 40. В то же время, планируется снизить проходной балл по обществознанию с 45 баллов, установленного в 2024/2025 учебном году, до 42 баллов.

 

 

 

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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