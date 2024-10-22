Опрос: россияне чаще всего получают кешбэк с покупки еды

Сервис "Пакет" от Х5 провёл опрос среди россиян, чтобы выяснить, пользуются ли они опцией возврата части средств с покупки, какую сумму кешбэка в среднем получают и какие категории повышенной выгоды считают наиболее привлекательными.
Оказывается, кешбэк-сервисы довольно популярны — ими пользуются 81% опрошенных. При этом 50% осознанно подключают опции возврата части средств с покупок.
"При этом в пересчёте на деньги россияне получают больше всего кешбэка всё также с покупки продуктов (74%). Далее топ сфер, которые предлагают самые выгодные опции, выглядит иначе. На втором месте по объёму возврата средств — кафе и рестораны (22%), на третьем — медицина (17%)", сообщает сервис.
60% респондентов возвращают в месяц до 1000 рублей, а более трети — от 1000 до 3000 рублей (37%). При этом 41% россиян тратят кешбэк на новые покупки. Пятая часть опрошенных не разделяет основной бюджет и средства, возвращенные с покупок. А каждый десятый откладывает полученные суммы к накоплениям.
Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.
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