Опрос: россияне чаще всего получают кешбэк с покупки еды

Сервис "Пакет" от Х5 провёл опрос среди россиян, чтобы выяснить, пользуются ли они опцией возврата части средств с покупки, какую сумму кешбэка в среднем получают и какие категории повышенной выгоды считают наиболее привлекательными.

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Оказывается, кешбэк-сервисы довольно популярны — ими пользуются 81% опрошенных. При этом 50% осознанно подключают опции возврата части средств с покупок.

Самая популярная категория для получения кешбэка — покупка продуктов (96%).

На втором месте — покупка одежды и аксессуаров (63%).

Далее кафе и рестораны (53%).

А вот спорт оказался не совсем популярным, кешбэк с покупок абонементов в спортзал и оплаты тренировок выбрали 20% опрошенных.

"При этом в пересчёте на деньги россияне получают больше всего кешбэка всё также с покупки продуктов (74%). Далее топ сфер, которые предлагают самые выгодные опции, выглядит иначе. На втором месте по объёму возврата средств — кафе и рестораны (22%), на третьем — медицина (17%)", сообщает сервис.

60% респондентов возвращают в месяц до 1000 рублей, а более трети — от 1000 до 3000 рублей (37%). При этом 41% россиян тратят кешбэк на новые покупки. Пятая часть опрошенных не разделяет основной бюджет и средства, возвращенные с покупок. А каждый десятый откладывает полученные суммы к накоплениям.

Уточнения

Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.



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