Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить салат на подоконнике
Пальто, бомберы и шубы: как оставаться стильной этой осенью
Певица Диана Гурцкая установила на могиле мужа памятник-дворец
Как подводные лодки изменят транспортировку сжиженного газа в России
В России выросли продажи мотоциклов: китайские бренды в центре внимания
Симптомы и последствия перегидрации, о которых стоит знать
Бывший возлюбленный Кристины Асмус вышел в свет с новой возлюбленной
Шумы в сердце: как их распознать
Лучшая осенняя подкормка для смородины: что поможет пережить зиму

Опрос: россияне чаще всего получают кешбэк с покупки еды

Общество

Сервис "Пакет" от Х5 провёл опрос среди россиян, чтобы выяснить, пользуются ли они опцией возврата части средств с покупки, какую сумму кешбэка в среднем получают и какие категории повышенной выгоды считают наиболее привлекательными.

Опрос: россияне чаще всего получают кешбэк с покупки еды
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Оказывается, кешбэк-сервисы довольно популярны — ими пользуются 81% опрошенных. При этом 50% осознанно подключают опции возврата части средств с покупок.

  • Самая популярная категория для получения кешбэка — покупка продуктов (96%).
  • На втором месте — покупка одежды и аксессуаров (63%).
  • Далее кафе и рестораны (53%).
  • А вот спорт оказался не совсем популярным, кешбэк с покупок абонементов в спортзал и оплаты тренировок выбрали 20% опрошенных.

"При этом в пересчёте на деньги россияне получают больше всего кешбэка всё также с покупки продуктов (74%). Далее топ сфер, которые предлагают самые выгодные опции, выглядит иначе. На втором месте по объёму возврата средств — кафе и рестораны (22%), на третьем — медицина (17%)", сообщает сервис.

60% респондентов возвращают в месяц до 1000 рублей, а более трети — от 1000 до 3000 рублей (37%). При этом 41% россиян тратят кешбэк на новые покупки. Пятая часть опрошенных не разделяет основной бюджет и средства, возвращенные с покупок. А каждый десятый откладывает полученные суммы к накоплениям.

Уточнения

Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае
Наука и техника
Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае Аудио 
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Boeing 757-200 Catfish. Летающая лаборатория, "обучавшая летать" американские истребители F-22 Дмитрий Плотников Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Последние материалы
Певица Диана Гурцкая установила на могиле мужа памятник-дворец
Как подводные лодки изменят транспортировку сжиженного газа в России
В России выросли продажи мотоциклов: китайские бренды в центре внимания
Симптомы и последствия перегидрации, о которых стоит знать
Бывший возлюбленный Кристины Асмус вышел в свет с новой возлюбленной
Шумы в сердце: как их распознать
Лучшая осенняя подкормка для смородины: что поможет пережить зиму
Джаред Лето прервал концерт в Казахстане из-за подарка от россиянок
Как попасть в Мексику без визы: советы путешественникам
Известный продюсер высказался о молодых артистах на российской эстраде: грустная ситуация
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.