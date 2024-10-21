Кравцов: ЕГЭ могут дополнить арабским языком через два года

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В Министерстве просвещения РФ сообщили, что через два года в нашей стране могут ввести арабский язык в ЕГЭ как шестой экзамен по выбору выпускника. Об этом рассказал министр Сергей Кравцов.

Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев, CC BY 3.0

"Мы планируем в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык через два года", — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Кравцов добавил, что в гимназии Примакова организуют форум о методике преподавания арабского языка в современном мире.

Ранее президент России Владимир Путин и глава ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии имени Примакова центр международного сотрудничества с Эмиратами в сфере образования.

Уточнения

Муха́ммад ибн За́ид ибн Султа́н А́ль Нахайя́н (араб. محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان‎; род. 11 марта 1961, Эль-Айн, Договорный Оман) — президент Объединённых Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби с 13 и 14 мая 2022 года (соответственно).



Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



Серге́й Серге́евич Кравцо́в (род. 17 марта 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель.



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