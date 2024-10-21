Бросившая младенца в туалете турецкого аэропорта россиянка захотела его забрать

Россиянка Екатерина Бурназкина, оставившая новорожденную дочку в аэропорту Антальи, выразила намерение вернуть ребенка и вернуться с ним в Россию. Об этом сообщает местное издание.
Анна Кузнецова, вице-спикер Государственной думы, отметила, что Генконсульство РФ в Турции подготовило все необходимые документы для репатриации малышки в Россию. Она добавила, что желающих удочерить девочку много, но при этом первоочередное право остаётся за родственниками.
По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовы-Беловой, ситуация находится под контролем детского омбудсмена.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.