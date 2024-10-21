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Бросившая младенца в туалете турецкого аэропорта россиянка захотела его забрать

0:43
Общество

Россиянка Екатерина Бурназкина, оставившая новорожденную дочку в аэропорту Антальи, выразила намерение вернуть ребенка и вернуться с ним в Россию. Об этом сообщает местное издание.

Бросившая младенца в туалете турецкого аэропорта россиянка захотела его забрать
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Анна Кузнецова, вице-спикер Государственной думы, отметила, что Генконсульство РФ в Турции подготовило все необходимые документы для репатриации малышки в Россию. Она добавила, что желающих удочерить девочку много, но при этом первоочередное право остаётся за родственниками.

По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовы-Беловой, ситуация находится под контролем детского омбудсмена.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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