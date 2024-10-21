Зарплата молодежи в возрасте 18-24 лет выросла за год на 20,6%

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Заработок молодежи в возрасте от 18 до 24 лет за последний год вырос на 20,6%.

Фото: freepik.com by ansiia, PDM

В настоящее время средняя заработная плата среди молодых людей составляет 57,4 тысячи рублей, что является самой низкой фигурой на рынке труда. Лидерами по доходам являются работники в возрасте от 35 до 44 лет, их средний заработок достигает 90,9 тысячи рублей.

Россияне в возрастной категории 25-34 года получают в среднем 85,4 тысячи рублей и занимают второе место, в то время как третье место принадлежит группе от 45 до 54 лет, где средняя зарплата составляет 78,3 тысячи рублей.

Самая возрастная категория — от 55 до 64 лет — зарабатывает в среднем 66 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Согласно информации, предоставленной сервисом Hh. ru, в 2024 году зарплаты менеджеров среднего и высшего звена увеличились на 14%. В среду, 16 октября, представители сервиса отметили, что с начала текущего года заработки менеджеров возросли в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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