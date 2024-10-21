В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы от этой фракции Яна Лантратова направили обращение к министру финансов Антону Силуанову с предложением разрешить многодетным семьям использовать 450 тысяч рублей из материнского капитала для погашения автокредита или приобретения автомобиля отечественного производства.
Авторы инициативы уверены, что эта мера поддержки сможет положительно сказаться на развитии человеческого капитала, улучшить качество жизни многодетных семей и способствовать повышению демографических показателей в стране. Также такое решение окажет заметную помощь российской автомобильной промышленности и внесет вклад в экономику в целом, передает РИА Новости.
Как отметил Миронов в комментарии РИА Новости, в настоящее время, по достижении третьего ребенку, родители имеют возможность использовать 450 тысяч рублей из материнского капитала исключительно для погашения ипотеки.
Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.