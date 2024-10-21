В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы от этой фракции Яна Лантратова направили обращение к министру финансов Антону Силуанову с предложением разрешить многодетным семьям использовать 450 тысяч рублей из материнского капитала для погашения автокредита или приобретения автомобиля отечественного производства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Авторы инициативы уверены, что эта мера поддержки сможет положительно сказаться на развитии человеческого капитала, улучшить качество жизни многодетных семей и способствовать повышению демографических показателей в стране. Также такое решение окажет заметную помощь российской автомобильной промышленности и внесет вклад в экономику в целом, передает РИА Новости.

Как отметил Миронов в комментарии РИА Новости, в настоящее время, по достижении третьего ребенку, родители имеют возможность использовать 450 тысяч рублей из материнского капитала исключительно для погашения ипотеки.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.