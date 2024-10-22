Топ-5 городов Германии для обучения российских студентов

Германия продолжает оставаться одним из самых востребованных и престижных направлений для получения высшего образования, в том числе и среди российских студентов. Исследование от Studying-In-Germany сравнило обучение в крупных и маленьких городах, предлагая ценные советы для желающих учиться в этой стране. В топ вошли пять городов.
Берлин лидирует в списке: 12% студентов — иностранцы. Это культурный центр страны, где много музеев и достопримечательностей, самая длинная открытая галерея. Однако из-за популярности очень сложно снять квартиру.
Технический университет Мюнхена попал на второе место в рейтинге, там проходят обучение почти 50% иностранных студентов. Из плюсов — сильная экономика, особенно в инженерии. Однако стоимость жизни и аренды на 21,6% дороже, чем в Берлине.
В университете Гёте во Франкфурте учатся 16% иностранных студентов. В этом городе находится Европейский центральный банк, а также проходит крупнейшая в мире книжная ярмарка. Но россиянам стоит быть осторожнее: в городе высокий уровень преступности.
На четвёртом месте Гамбург, там обучаются 14% иностранных студентов. Многочисленные парки и зоны для отдыха с зелёными насаждениями порадуют любителей природы, но частые дожди и пасмурная погода могут немного подпортить впечатление.
В университете Кёльна учатся 11% иностранных студентов. Среди плюсов: знаменитый Кёльнский собор. Однако отпугнуть может большое количество туристов.
К тому же в вузах Германии выплачивают стипендии и оказывают другую финансовую помощь иностранным студентам, что делает обучение в стране более доступным.
Образова́ние в Герма́нии имеет классическую структуру, включающую в себя 3 уровня: дошкольное, среднее и высшее. Каждая земля в Германии имеет собственный закон об образовании, поэтому организация обучения и нюансы получения аттестатов и дипломов могут значительно различаться.
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