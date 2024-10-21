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Опрос: Каждый второй россиянин против штрафов за пропаганду идей чайлдфри

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Общество

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным 21 октября, 48% респондентов полагают, что введение штрафов за пропаганду идей чайлдфри нецелесообразно.

Опрос: Каждый второй россиянин против штрафов за пропаганду идей чайлдфри
Фото: .pexels.com by Negative Space, PDM

С другой стороны, 44% опрошенных считают, что такие меры являются необходимыми. Остальные 8% затрудняются с ответом на вопрос о нужности таких ограничений. Наибольшее количество отрицательных откликов высказали представители поколения Z, родившиеся в 2001 году и позже, как указано на сайте.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева выразила мнение, что если закон о запрете чайлдфри будет принят, это может привести к тому, что начнутся доносы на бездетных граждан. Она подчеркнула, что прежде чем принимать такое законодательство, стоит тщательно обдумать его влияние на общество.

Уточнения

Чайлдфри́ (англ. childfree — свободный от детей, англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — система взглядов (идеология), центральным аспектом которой является добровольный и осознанный выбор в пользу отказа от рождения детей и которая подразумевает наличие идентичности, связывающей и ограничивающей круг единомышленников по вопросу о репродуктивном выборе.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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