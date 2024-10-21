На портале госуслуг запустили сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

На портале "Госуслуги" представлен новый сервис "Жизненная ситуация", разработанный специально для многодетных семей. Об этом сообщили представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Этот сервис предоставляет комплекс услуг для многодетных семей, собранных в одном месте, что позволяет легко решать различные вопросы в рамках одной "жизненной ситуации".

Сейчас у родителей есть возможность получить статус многодетной семьи и оформить электронное удостоверение. Это удостоверение можно использовать для получения карты лояльности в некоторых магазинах. В дальнейшем планируется расширение функционала сервиса: будет возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении малыша и получить ежемесячные социальные пособия на детей.

Кроме того, без необходимости дополнительных визитов можно будет оформить социальные выплаты на школьную и спортивную форму для детей, а также ежемесячные денежные средства на проезд для многодетных семей. Также предусмотрены адресные уведомления для семей.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.