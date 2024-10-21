Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро замариновать лук для салатов, шашлыка и бургеров
Иеромонах Анастасий рассказал о монастыринге как увлечении у молодёжи
Ирландские волны: как укротить непослушные локоны
Конфликт между Нарылковым и Поповым завершился переломом челюсти
Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за закрытия российского неба
Как компрессионный трикотаж помогает избежать тромбоза в полёте
Российских дачников предупредили о новых налогах
Как вырастить роскошную плетистую розу: пошаговое руководство
Кабмин выделит около 930 млн рублей на развитие предприятий энергетики

На портале госуслуг запустили сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей

1:09
Общество

На портале "Госуслуги" представлен новый сервис "Жизненная ситуация", разработанный специально для многодетных семей. Об этом сообщили представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

На портале госуслуг запустили сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей
Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Этот сервис предоставляет комплекс услуг для многодетных семей, собранных в одном месте, что позволяет легко решать различные вопросы в рамках одной "жизненной ситуации".

Сейчас у родителей есть возможность получить статус многодетной семьи и оформить электронное удостоверение. Это удостоверение можно использовать для получения карты лояльности в некоторых магазинах. В дальнейшем планируется расширение функционала сервиса: будет возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении малыша и получить ежемесячные социальные пособия на детей.

Кроме того, без необходимости дополнительных визитов можно будет оформить социальные выплаты на школьную и спортивную форму для детей, а также ежемесячные денежные средства на проезд для многодетных семей. Также предусмотрены адресные уведомления для семей.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Россия — спортивная держава. В Уфе завершился форум уверенности Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
NetEase: российские санкции сработали сразу против 36 стран
Настасья Самбурская рассказала, как провела отпуск после слухов о своей свадьбе
Чем отличается обрезка красной и черной смородины
Узнайте больше о своих домашних животных: какие бывают проблемы с психическим здоровьем у кошек
На портале госуслуг запустили сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей
Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб: свои интересы выше интересов детей
Названо худшее время для путешествий на Шри-Ланку, Кубу и в Таиланд
Покрышки из Китая стали выбором большинства россиян: причины и тренды
Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление
Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.