Иеромонах Анастасий рассказал о монастыринге как увлечении у молодёжи

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Крымский иеромонах Анастасий отметил у молодежи новое увлечение: "монастыринг”. Молодёжь приезжает в монастыри на 3-4 недели, чтобы бесплатно жить и питаться, но главное для них — общение со священниками.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

"Такой вид отдыха помогает им отвлечься от давления общества и рутинной жизни, а также может заменить психолога", — рассказал иеромонах Анастасий, руководитель молодежного отдела Симферопольской и Крымской епархии.

По его словам, новое увлечение "монастыринг" имеет свои корни — в православной традиции существует практика "трудничества", когда человек приезжает в монастырь, живёт там, получает питание, участвует в богослужениях и в свободное время трудится.

Уточнения

Монасты́рь (через церк.-слав. манастырь, от греч. μοναστήρι(ον), μαναστήρι(ο)ν, от μονος - "одинокий, один", родств. монах) — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс принадлежащих ей богослужебных, жилых и хозяйственных построек.





Иеромона́х (греч. ἱερομόναχος) в православии — монах, имеющий сан священника. Сан иеромонаха соответствует сану иерея в "белом духовенстве".



