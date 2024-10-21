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Ведомости сообщили о увеличении объема госзакупок iPhone

1:59
Общество

За девять месяцев 2024 года объем государственных закупок iPhone увеличился в четыре раза по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом сообщают "Ведомости” со ссылкой на представителя торговой площадки "Тендерплан".

Ведомости сообщили о увеличении объема госзакупок iPhone
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/844387 is licensed under CC0

"Ведомости" пишут, что в общей сложности сумма заключённых контрактов за три квартала 2024 года достигла 6 879 899 рублей, в то время как в 2023 году она составила лишь 1 642 166 рублей.

В июне 2023 года российские госорганы начали ограничивать использование мобильных устройств Apple. Решение было принято в связи с сообщением ФСБ о возможных вирусах шпионских программ из США на устройствах.

Как пояснили в "Тендерплане", в 2024 году некоторые контракты были оформлены с учетом невозможности использовать иностранное программное обеспечение при закупках для государственных и муниципальных нужд. Например, одна из закупок связана с iPhone 13, так как устройство поддерживает программу Voice Over, помогающую незрячим и слабовидящим пользователям, а также педагогам в обучении таких граждан.

Тем не менее, доля iPhone в общей массе госзакупок смартфонов остается небольшой. На первом месте стоят устройства Samsung с показателем 41,3 миллиона рублей, за ними следуют китайские бренды Realme и Xiaomi с 16,2 миллиона и 10,9 миллиона рублей соответственно. Закупки смартфонов от Google сократились почти вдвое — до 1,9 миллиона рублей, что также больше, чем продажи iPhone.

Уточнения

iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple.

Samsung Group ("Самсунг Груп", кор. 삼성그룹, Samseong Gurub, Samsŏng Gurup) — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. Samsung Group владеет долей в наиболее известной компании группы — публичной компании Sa

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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