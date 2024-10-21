Синоптики предупредили москвичей о похолодании

В пятницу в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде снегопада и дождя, температура воздуха поднимется до 8 градусов тепла. Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что понижение температуры вернет её к климатической норме.

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"А в пятницу среди капель дождя местами закружат и снежинки, и температура понизится до климатической нормы этих дней октября — плюс 3 — плюс 8 градусов", — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик также добавил, что по предварительным оценкам, в предстоящие выходные москвичи и гости столицы смогут насладиться солнечной и сухой погодой, хотя температуры останутся умеренными — в пределах 4-9 градусов тепла.

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