В России предложили разрешить пассажирам самим сдавать багаж

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство транспорта России после обращения профильной ассоциации совместно с авиаперевозчиками изучает возможность предоставления пассажирам права самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Согласно информации, аналогичное предложение было направлено на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта Международной ассоциацией аэропортов (МАА). В документе подчеркивается, что российские аэропорты рассматривают внедрение автоматизированных систем для регистрации багажа с использованием электронной бирки, что позволит пассажирам самостоятельно оформлять сдачу.

Такой шаг может способствовать оптимизации работы аэропортов и сокращению очередей у регистрационных стоек. В данный момент Минтранс занимается рассмотрением полученного письма совместно с авиакомпаниями, анализируя возможность реализации данной инициативы, уточнили в министерстве.

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