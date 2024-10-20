Сын Прилучного заявил, что любит отца после того, как суд оставил его с матерью

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

11-летний сын Павла Прилучного Тимофей объяснил, как относится к своему знаменитому отцу.

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

В "Инстаграме"* Павла Прилучного появился пост с признанием сына актёра.

Звезда сериала "Мажор" опубликовал снимок с детьми, которые строили гримасы на фото.

"Сегодня день отца. Папа, я тебя обожаю, и ты для меня самое дорогое", — процитировал слова наследника Прилучный.

Ранее суд постановил оставить мальчика жить с матерью, несмотря на желание Прилучного забрать сына себе.

Ранее Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному после судебных тяжб за детей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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