Сын Прилучного заявил, что любит отца после того, как суд оставил его с матерью

11-летний сын Павла Прилучного Тимофей объяснил, как относится к своему знаменитому отцу.
В "Инстаграме"* Павла Прилучного появился пост с признанием сына актёра.
Звезда сериала "Мажор" опубликовал снимок с детьми, которые строили гримасы на фото.
"Сегодня день отца. Папа, я тебя обожаю, и ты для меня самое дорогое", — процитировал слова наследника Прилучный.
Ранее суд постановил оставить мальчика жить с матерью, несмотря на желание Прилучного забрать сына себе.
Ранее Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному после судебных тяжб за детей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
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Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.