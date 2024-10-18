Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края получил семь лет колонии за мошенничество

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Бутырский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова. Он признан виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 7 годам лишения свободы.

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Согласно информации пресс-службы суда, Некрасов был взят под стражу сразу после оглашения приговора. Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей, а также лишение специального звания полковника и государственной награды — медали Суворова.

Как сообщается, экс-чиновник полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб, причиненный преступлениями. Уголовное дело в отношении Некрасова было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств.

Уголовное преследование бывшего министра природных ресурсов Забайкалья было инициировано в июле 2023 года. На время следствия и судебного разбирательства он находился под домашним арестом.

Уточнения

Забайка́льский край (неофициально Забайкалье) — субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа. Является частью Дальневосточного экономического района.

