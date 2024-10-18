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Гости на свадьбу: ФСБ получит данные из ЗАГСов

2:13
Общество

Федеральная служба безопасности России может получить новые возможности для доступа к информации о гражданах. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства, предусматривающий предоставление ФСБ доступа к базам записей актов гражданского состояния. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Гости на свадьбу: ФСБ получит данные из ЗАГСов
Фото: unsplash.com by Luis Tosta, PDM

Согласно предложенному документу, сотрудники спецслужбы смогут запрашивать широкий спектр персональных данных. В их распоряжении окажутся сведения о рождении, смерти, заключении и расторжении браков, установлении отцовства, а также информация о смене имени граждан.

Этот законопроект разработан в рамках реализации закона от 8 августа 2024 года, вносящего изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации. Новые нормы включают ФСБ в перечень государственных органов, имеющих право на получение информации из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Стоит отметить, что ФСБ не будет единственным ведомством с таким уровнем доступа. Согласно приложениям к правилам предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, аналогичными полномочиями уже обладают Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики, а также исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации.

Данная инициатива вызывает неоднозначные оценки в обществе. С одной стороны, расширение доступа к персональным данным может способствовать повышению эффективности работы спецслужб в сфере обеспечения национальной безопасности. С другой стороны, возникают вопросы о защите частной жизни граждан и потенциальных рисках злоупотребления полученной информацией.

Ожидается, что после принятия постановления правительства ФСБ сможет более оперативно получать необходимые сведения для проведения оперативно-розыскных мероприятий и обеспечения безопасности государства.

Уточнения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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