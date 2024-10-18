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ЕГЭ 2024: навигатор выбора — обязательные и выбираемые дисциплины для успешного поступления

3:22
Общество

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой ключевой этап для выпускников 11 классов, являясь важнейшей ступенью на пути к высшему образованию. Этот этап охватывает не только выбор учебных дисциплин, но и глубокую подготовку к самим экзаменам. В 2024 учебном году структура и содержание ЕГЭ остаются прежними с обязательными экзаменами по русскому языку и математике, в то время как остальные предметы студенты могут выбирать на своё усмотрение, ориентируясь на будущую специализацию в вузе.

ЕГЭ 2024: навигатор выбора — обязательные и выбираемые дисциплины для успешного поступления
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для успешной сдачи и получения аттестата необходимо достичь минимального порога баллов: 24 по русскому языку и 27 (профильная математика) или 3 (базовая математика). Эта система позволяет абитуриентам сосредоточить усилия на тех дисциплинах, которые наиболее значимы для их будущего образовательного пути.

В рамках ЕГЭ предлагается девять дополнительных предметов, включая историю, информатику, химию, физику, географию, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), литературу, биологию и обществознание. Выбор предметов зависит от требований выбранной специальности в выбранном вузе, а количество сдаваемых дисциплин не ограничено, при этом крайне важно реалистично оценивать свои силы и потребности.

Подача заявлений на участие в ЕГЭ должна была быть завершена до 1 февраля 2024 года, где ученики указывали выбранные ими предметы. Важно отметить, что школьники имеют право сдать экзамен по всем предложенным дисциплинам, если посчитают это необходимым.

Особое внимание в этом году уделяется изменениям в структуре и содержании экзаменов по некоторым предметам. Например, в русском языке были упрощены формулировки заданий, а максимальный первичный балл снижен. Профильная математика получила новое задание по геометрии, а информатика требует демонстрации навыка использования маски подсети в соответствии с протоколом IP.

Советы от экспертов в области образования подчёркивают важность правильного выбора предметов для ЕГЭ, основываясь на успеваемости и интересах ученика, а также предпочтениях будущей специализации.

Среди самых популярных предметов в 2024 году оказались обществознание, информатика, биология, физика и история, что отражает текущие тенденции и интересы выпускников. В то же время, экзамен по каждому предмету разработан так, чтобы оценить знания ученика за весь период обучения в школе, что делает каждый экзамен уникальным испытанием.

Важно помнить, что ЕГЭ — это не только проверка знаний, но и возможность для учеников продемонстрировать свои способности и определить направление будущего профессионального развития. Правильная подготовка, осознанный выбор предметов и учёт советов опытных специалистов помогут не только успешно сдать экзамены, но и заложить основу для будущих достижений.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.

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Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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