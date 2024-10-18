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Эксперт объяснил, почему в России растёт спрос на инженерные специальности: квантовых компьютеров пока нет

Общество

Современные технологии искусственного интеллекта не заменят в ближайшее время инженеров, поэтому высокий спрос на обучение индустриальным специальностям будет сохраняться, рассказал NewsInfo. Ru независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Эксперт объяснил, почему в России растёт спрос на инженерные специальности: квантовых компьютеров пока нет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Государство заинтересовано в том, чтобы по этим направлениям было выпущено гораздо больше специалистов, чем по другим. Я думаю, это обусловлено политикой импортозамещения, новой реиндустриализацией нашей страны, которая возникла как ответ на запреты и заслоны со стороны наших бывших западных партнёров и изменившейся общей мировой экономической и геополитической ситуацией в целом", — пояснил эксперт.

По словам Деревягина, высокий спрос на обучение индустриальным специальностям является следствием политики государства, которое увеличило количество бюджетных мест на эти направления в учебных заведениях.

"Безусловно, в инженерных специальностях вряд ли в ближайшем будущем будет найдена замена человеку, потому что для того, чтобы найти замену человеку творческих специальностей, в том числе связанных с изобретением в инженерных отраслях, необходимо формирование полноценного, продуктивного искусственного интеллекта", — подчеркнул собеседник.

Деревягин добавил, что в будущем ставка в развитии ИИ делается на квантовые компьютеры, но пока они существуют только в виде прототипов и решают узкий объём задач.

Ранее промежуточные итоги приёмной кампании 2024 года показали, что в вузы по программе федерального проекта "Профессионалитет" было подано более 810 тысяч заявлений, при том что планируемый приём составляет 250 тысяч человек. А конкурс в ряд учебных заведений среднего профессионального образования составил более 30 человек на одно место.

Уточнения

Инжене́р (фр. ingénieur ← от лат. ingenium — способности, изобретательность) — специалист, осуществляющий инженерную деятельность.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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