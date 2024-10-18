Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года

С начала года в жилых домах Москвы было бесплатно заменено более 225 тысяч электросчетчиков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Продолжается проведение централизованной замены приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах. С января по сентябрь установлено свыше 225 тысяч новых счетчиков, а в планах еще разместить почти 85 тысяч устройств, рассказал Бирюков.
Он также напомнил, что все работы выполняются без каких-либо затрат для граждан, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоэтажках была передана "Мосэнергосбыту".
Глава городского хозяйства отметил, что вместе с новыми счетчиками устанавливается дополнительное оборудование, которое в будущем позволит интегрировать их в интеллектуальную систему учета. Это освободит жителей от необходимости самостоятельно передавать данные о потреблении электроэнергии, так как система будет делать это автоматически.
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