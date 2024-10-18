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Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года

Общество

С начала года в жилых домах Москвы было бесплатно заменено более 225 тысяч электросчетчиков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года
Фото: commons.wikimedia by Юрий Шемчук, CC BY-SA 4.0

Продолжается проведение централизованной замены приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах. С января по сентябрь установлено свыше 225 тысяч новых счетчиков, а в планах еще разместить почти 85 тысяч устройств, рассказал Бирюков.

Он также напомнил, что все работы выполняются без каких-либо затрат для граждан, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоэтажках была передана "Мосэнергосбыту".

Глава городского хозяйства отметил, что вместе с новыми счетчиками устанавливается дополнительное оборудование, которое в будущем позволит интегрировать их в интеллектуальную систему учета. Это освободит жителей от необходимости самостоятельно передавать данные о потреблении электроэнергии, так как система будет делать это автоматически.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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