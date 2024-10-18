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Самокатчикам закрутят гайки: Минтранс подготовил новые ограничения для водителей СИМ

1:05
Общество

Госдума России совместно с Минтрансом, Минпромторгом, МВД, Минцифры, Минюстом и Департаментом транспорта Москвы подготовили комплекс мер по регулированию езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), пишут "Известия".

Самокатчикам закрутят гайки: Минтранс подготовил новые ограничения для водителей СИМ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В пакет новых ограничений входят разрешение на управление СИМ с 16-летнего возраста и обязательное получение водительских прав. При этом программа для обучения водителей электросамокатов и формат экзаменов пока не определены. Также комплекс мер предусматривает запрет на проезд СИМ по тротуарам и проезжей части.

В Минтрансе пояснили, что новые ограничения разработаны в связи с запросом со стороны общества: пешеходы давно требуют запретить самокатчикам езду по тротуарам, а водители против их движения по проезжей части. Возрастное ограничение на вождение СИМ обосновано статистикой происшествий с участием самокатчиков с 14 до 16 лет.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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