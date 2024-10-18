Депутат Петров: коронавирус следует отнести к легкой группе ОРВИ

В России не планируют вводить коронавирусные ограничения

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня нет оснований для беспокойства по поводу коронавируса, и вводить новые ограничения не требуется, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

Он отметил, что в настоящее время отсутствуют тревожные признаки, указывающие на необходимость закрытия или отмены мероприятий. Бывают отдельные случаи отмены, когда возникают небольшие вспышки, но они быстро локализуются, добавил Петров.

По его мнению, сегодняшний COVID-19 можно считать легкой формой острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

В зимний период особенно важно делать прививки от гриппа, желательно использовать маски и следовать масочному режиму. Многие регионы РФ вводят масочные требования в зимнее время. Также необходимо придерживаться профилактических мер и принимать интерфероны для укрепления иммунной системы. Однако выбор препаратов должен осуществлять лечащий врач, подчеркнул Петров.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека:





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