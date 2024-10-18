Синоптик Леус: ночь на 18 октября в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь на 18 октября в Москве оказалась самой холодной с начала осеннего сезона. Об этом сообщил ведущий эксперт метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Так, согласно данным главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве достигла -2,0°C. Таким образом, эта ночь стала самой морозной с начала осени. В Московской области температурные показатели варьировались от -4,6°C в Мелихово до +4,5°C в Шаховской, отметил синоптик.
Леус добавил, что в некоторых районах столичного региона наблюдались туманы, однако в ближайшие два часа они должны полностью рассосаться.
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