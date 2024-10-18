SuperJob: треть мужчин, зарабатывающих меньше жены, мечтают уволиться

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследование SuperJob для РИА Новости, проведённое с 1 по 17 октября среди экономически активного населения России, показало, что мужчины чаще хотят уволиться и стать домохозяевами, если их жёны зарабатывают больше.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Из 1600 опрошенных респондентов оказалось, что 31% мужчин, чьи жёны зарабатывают больше, хотят бросить работу и заняться домашними делами. Среди тех, кто зарабатывает примерно столько же, сколько их жёны, таких 28%.

Каждый четвёртый мужчина, чья жена не работает, тоже хочет уволиться и заниматься хозяйством. Среди тех, кто зарабатывает больше своих жён, таких 21%, а вот среди тех, кто зарабатывает меньше, таких больше всего — 68%.

Что касается женщин, то они почти не зависят от доходов своих мужей, когда решают, работать им или нет. 26% женщин хотят заниматься домашними делами, если их мужья зарабатывают примерно столько же.

27% женщин хотят работать, если их мужья зарабатывают больше. 29% женщин хотят работать, если их мужья не работают. И 30% женщин хотят работать, если зарабатывают больше своих мужей.

Мужчины больше всего недовольны, если их жёны решают уволиться и заняться домашними делами, особенно если их жёны зарабатывают больше (31%). Неработающие мужчины (45%) и те, кто зарабатывает больше своих жён (39%), чаще всего поддерживают такое решение.

Женщины более категоричны в этом вопросе. Только 15% женщин готовы поддержать решение мужа уволиться. Те, кто не работают, и те, кто зарабатывает больше своих мужей, готовы лишь на время поменяться ролями. Больше всего против такого решения среди женщин, чьи зарплаты выше, чем у их мужей (68%).

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.





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