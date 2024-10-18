Алкоголь, кражи и разбалтывание секретов: юрист назвал самые распространенные причины увольнения

2:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Давид Адамс, генеральный директор юридической группы АИД, рассказал РИА Новости о пяти самых распространенных причинах молниеносного увольнения.

Фото: Freepik by cookie_studio, PDM

Алкоголь и наркотики на работе.

Первая и самая очевидная причина для немедленного увольнения — это появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

По словам юриста, законодатель не случайно выделил этот пункт как отдельное основание для увольнения. Сотрудник под воздействием запрещенных веществ не только не может выполнять свои обязанности, но и создает угрозу для безопасности коллег, особенно если работа связана с техникой или опасными веществами. Даже единичный случай такого проступка может привести к увольнению.

Разглашение конфиденциальной информации.

Вторая причина, способная привести к немедленному увольнению, — разглашение охраняемой законом тайны. Это касается не только государственной или коммерческой тайны, но и персональных данных коллег и клиентов. В эпоху цифровых технологий утечка информации может нанести серьезный ущерб репутации и финансовому положению компании. Поэтому работодатели крайне серьезно относятся к подобным нарушениям, и даже случайное разглашение не освобождает работника от ответственности.

Хищение имущества работодателя.

Третья причина для мгновенного расторжения трудового договора — хищение имущества работодателя. Причем речь идет не только о крупных кражах, но и о мелких хищениях. В качестве примеров юрист привел систематическое присвоение канцелярских принадлежностей и использование служебного транспорта в личных целях. По словам Адамса, даже единичный случай воровства, вне зависимости от стоимости похищенного, может стать причиной увольнения.

Нарушение техники безопасности.

Четвертая причина для немедленного увольнения — грубое нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие последствия.

Подлог документов. И, наконец, пятая причина — предоставление подложных документов при трудоустройстве. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор сразу после обнаружения фальшивых документов.

Соблюдение процедуры увольнения. Важно отметить, что во всех перечисленных случаях работодатель обязан соблюсти процедуру увольнения, предусмотренную Трудовым кодексом.

Это включает в себя получение письменных объяснений от работника, издание приказа об увольнении и ознакомление с ним сотрудника под роспись. Несоблюдение этих формальностей может привести к признанию увольнения незаконным и восстановлению работника на прежнем месте.