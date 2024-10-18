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12 лет за контробанду: озвучено обвинение супруге Гозмана*

2:03
Общество

Марину Егорову обвиняют в незаконном перемещении через границу столовых приборов.

12 лет за контробанду: озвучено обвинение супруге Гозмана*
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Супруга политика Леонида Гозмана*, Марина Егорова, может лишиться свободы на срок от 7 до 12 лет по обвинению в контрабанде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Егоровой Михаила Бирюкова.

Согласно Уголовному кодексу РФ, Егоровой инкриминируется часть 3 статьи 226.1 ("Контрабанда, совершенная группой лиц"). Помимо тюремного заключения, ей грозит штраф до двух миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Егоровой было возбуждено Следственным комитетом 27 сентября 2024 года. 3 октября она была задержана и помещена под домашний арест.

Как пояснил адвокат, летом 2023 года на российско-эстонской границе в районе Пскова был задержан водитель автомобиля "Мерседес", перевозивший вещи семьи Гозмана и Егоровой. В автомобиле были обнаружены столовые приборы из мельхиора и серебра, которые, по словам Бирюкова, являются частью наследства от матери Леонида Гозмана.

Адвокат подчеркнул, что вывоз старинных бытовых предметов и изделий из драгоценных металлов, не имеющих культурной ценности, не запрещён, но требует разрешения Министерства культуры России. У водителя такого разрешения не оказалось.

Напомним, что сам Леонид Гозман* в июле 2024 года был заочно приговорён к 8,5 годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации политика в соцстетях, содержащие критику российских властей и информацию о событиях в украинской Буче, которую суд счёл заведомо ложной.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Уточнения

Контраба́нда — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, и контрабанда — товар, ценности и иных предметы, перевезённый (перенесённый, доставленный) таким образом (тайно).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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