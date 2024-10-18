Клюква безопасности: как не заблудиться на болоте

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

"Мособлпожспас" дал ценные рекомендации для любителей осенней ягоды.

Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

Сезон сбора клюквы в самом разгаре, и многие отправляются на болота за этим полезным даром природы. "Мособлпожспас" напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности, чтобы сбор ягод не обернулся неприятностями.

Владимир Ремизов, заместитель начальника 286-й пожарно-спасательной части, настоятельно советует не отправляться на болото в одиночку. Погода на болоте обманчива: из-за повышенной влажности там всегда прохладнее, поэтому одеваться следует теплее, чем на обычную прогулку.

Ориентироваться на местности помогут кусочки яркой ткани, развешанные на деревьях. Важно делать это в зоне прямой видимости и не забывать снимать метки на обратном пути.

Ремизов предупреждает, что заблудиться на болоте очень легко: стоит отойти на небольшое расстояние, как все вокруг начинает выглядеть одинаково. Особенно высок риск дезориентации в пасмурную погоду.

Спасатель рекомендует всегда брать с собой заряженный телефон и заранее убедиться, что он ловит сигнал вдали от вышек сотовой связи. Передвигаться по болоту следует медленно и осторожно, наступая на всю ступню. Безопаснее всего идти рядом с кочками, кустами и деревьями, под которыми обычно находится твердый грунт.

Участки с водой и болотные ямы нужно обходить стороной. В качестве страховки рекомендуется использовать шест, держа его в горизонтальном положении.

Если вы все же оказались в трясине, главное — не паниковать. Резкие движения только усугубят ситуацию. Необходимо подтянуть к себе шест, лечь на него грудью и постараться выбраться из топи, избавившись от лишнего груза.

Уточнения

Клю́ква — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

