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Бывший заместитель губернатора Брянской области арестован по обвинению во взяточничестве

1:15
Общество

В Москве столичным судом был арестован Александр Петроченко, бывший заместитель губернатора Брянской области, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По информации правоохранительных органов, суд принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражой до 14 декабря.

Бывший заместитель губернатора Брянской области арестован по обвинению во взяточничестве
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

Арестованному, по данным собеседника агентства РИА Новости, предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за получение взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы осуществил задержание 16 октября, однако пресс-служба суда не раскрыла подробностей о статье, по которой возбуждено уголовное дело.

Ранее Александр Петроченко был исключен из состава правительства Брянской области. Губернатор региона, Александр Богомаз, также сообщил, что Управление Федеральной службы безопасности России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко. Эти действия свидетельствуют о серьёзных нарушениях, которые расследуются правоохранительными органами.

Уточнения

Бря́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа, расположенный к юго-западу от Москвы. Областной центр — город Брянск.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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