600 млн выделит кабмин на разработку лекарств

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит порядка 600 млн рублей на создание инновационных лекарств, в том числе на приобретение не менее 41 единицы современного оборудования, необходимого для их разработки.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

По словам председателя, приоритетом является создание лекарств для профилактики тяжелых заболеваний, включая онкологические. В пресс-службе кабмина также сообщили, что субсидию направят Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, на базе которого будет запущено производство таких лекарств.

Мишустин подчеркнул, что новое оснащение поможет сформировать инфраструктуру для запуска производства этих медикаментов, что важно для организации современной терапии для пациентов и снижения зависимости здравоохранения от зарубежных поставок.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин - российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Член Государственного Совета Российской Федерации с 21 декабря 2020 года.



Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.