Супруга политика Леонида Гозмана помещена под домашний арест в Москве

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Лефортовский суд Москвы принял решение о помещении Марины Егоровой, супруги российского политика Леонида Гозмана*, под домашний арест. Соответствующая информация обнаружена в картотеке суда. Решение ограничения свободы Егоровой было принято 4 октября и уже вступило в законную силу. Детали уголовного дела, в том числе статью, по которой Егорова обвиняется, не раскрываются.

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Леонид Гозман, муж Егоровой, известен своей политической деятельностью и критикой российской власти. 11 июля Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Гозман обвинен по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, мотивированной политической или иной ненавистью. Причиной возбуждения уголовного дела послужили его публикации, в которых он критиковал действия российских властей и представлял искаженную информацию о событиях в украинской Буче.

Гозман известен как представитель либерального направления в российской политике, был советником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, а также занимал руководящие посты в партиях "Союз правых сил" и "Правое дело". Его политическая карьера началась в середине 90-х годов.

*признан иноагентом

Уточнения

Дома́шний аре́ст — мера пресечения, заключающаяся в ограничении лица, находящегося под домашним арестом, в свободном передвижении. Исполняется в пределах жилого помещения, в котором данное лицо постоянно проживает на законных основаниях.



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