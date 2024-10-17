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Революция в образовании: курс на раннюю профориентацию и оптимизацию учебных программ

2:09
Общество

В российской системе образования назревают существенные изменения. Помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал планы по сокращению срока обучения в школах. Эта инициатива вызвала активное обсуждение среди экспертов и педагогов. Об этом пишет издание inkazan. ru.

Революция в образовании: курс на раннюю профориентацию и оптимизацию учебных программ
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Наталья Локтева, член комиссий по направлениям "Семья" и "Культура" Госсовета РФ, подчеркивает необходимость модернизации образовательной системы и учебных программ. По ее мнению, существующая модель, где учащиеся после 9 класса выбирают несколько предметов для углубленного изучения, нуждается в пересмотре. Проблема заключается в том, что школьники продолжают изучать общеобразовательные предметы в большом объеме, что не всегда эффективно.

Эксперт предлагает не сжимать программу, а исключать неактуальные предметы. Например, такие дисциплины как музыка и изобразительное искусство, которые преподаются вплоть до старших классов, могут быть пересмотрены с точки зрения их практической пользы для большинства учащихся.

Локтева также акцентирует внимание на важности усиления программ профориентации в среднем звене. Это необходимо для того, чтобы выпускники школ могли быстрее адаптироваться к выбранной профессии. Эксперт отмечает, что практика профориентации, на которой неоднократно настаивал президент РФ, все еще не получила широкого распространения во всех учебных заведениях.

По мнению Локтевой, школам следует активнее включаться в проекты, позволяющие учащимся знакомиться с различными профессиями на практике. Посещение производств, больниц и других рабочих мест специалистов может помочь школьникам лучше понять специфику различных профессий.

Эксперт предлагает сместить акцент с общеобразовательных предметов на профессиональную подготовку. Такой подход может способствовать ранней мотивации школьников и их более осознанному выбору будущей профессии.

Уточнения

Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель. Помощник Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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