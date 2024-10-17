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Петербургское бистро удивляет гостей: эксклюзивное меню для квадроберов вызывает споры

1:28
Общество

В Санкт-Петербурге итальянское бистро Olivi Notti привлекло внимание общественности, представив уникальное меню, ориентированное на представителей субкультуры квадробинга. Это нововведение появилось на фоне растущих дискуссий о легальности и этичности данного молодежного движения. Об этом пишет издание Петербург2.

Петербургское бистро удивляет гостей: эксклюзивное меню для квадроберов вызывает споры
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Управляющий заведения пояснил, что идея создания специального меню возникла в сотрудничестве с SMM-отделом. Целью инициативы стало привлечение молодой аудитории и следование актуальным трендам. По мнению руководства бистро, квадробинг можно рассматривать как современную вариацию детских игр с переодеванием в костюмы животных, дополненную физической активностью.

Меню для квадроберов включает в себя простые и полезные продукты: морковные палочки, фрукты, специальные колбаски и молоко. Кроме того, посетителям предлагается неограниченное количество бесплатной фильтрованной воды. Особенность предложения заключается в возможности употребления пищи в удобной для представителей субкультуры манере.

На данный момент акция носит временный характер, однако руководство бистро не исключает возможности введения меню на постоянной основе при наличии достаточного спроса. Несмотря на то, что квадроберы пока не являются частыми гостями заведения, инициатива уже привлекла значительное внимание в социальных сетях.

Стоит отметить, что это первая подобная акция в Северной столице, отражающая интерес к современному молодежному движению квадробинга. Ранее в городе уже звучали предложения по созданию специальных площадок для представителей этой субкультуры.

Однако не все разделяют энтузиазм по поводу развития квадробинга. Некоторые представители власти выступают за введение ограничений и даже запрет этого движения. Аргументы противников включают потенциальную опасность для окружающих и несоответствие традиционным ценностям российского общества.

Уточнения

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи.

Квадро́беры — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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