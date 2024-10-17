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Ракова: в Москве разрабатывают сервисы для прогнозирования инфаркта и инсульта

В Москве разработают сервисы для прогнозирования инфаркта и инсульта
0:57
Общество

В настоящее время происходит создание сервисов, которые будут способны прогнозировать короткосрочную вероятность возникновения инфаркта и инсульта у пациентов, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

В Москве разработают сервисы для прогнозирования инфаркта и инсульта
Фото: pxhere

Неустанно идет внедрение различных разработок для проактивного выявления рисков заболеваний. Например, в сотрудничестве с двумя крупными государственными компаниями идет работа над созданием сервисов, которые смогут предсказывать вероятность развития инфаркта и инсульта у пациентов в ближайшем будущем, отметила Ракова.

Она также добавила, что в Москве ведутся работы по созданию помощников на основе искусственного интеллекта, которые в будущем смогут формировать индивидуально подобранный набор профилактических мероприятий и обследований для каждого пациента.

Уточнения

Анастасия Владимировна Ракова (род. 8 февраля 1976, Ханты-Мансийск, Тюменская область) — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года.
 

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»)  — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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