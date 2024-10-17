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Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх

Общество

После прекращения действия программы льготной ипотеки в России наблюдается возобновление интереса к покупке новостроек в крупнейших городах страны.

Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM

В сентябре отмечен рост продаж первичного жилья на 18% по сравнению с августом, достигнув отметки в 19,6 тысяч договоров долевого участия, как сообщает сервис "Пульс продаж новостроек" агентству РИА Недвижимость.

В частности, в Челябинске зафиксирован рекордный рост количества договоров — на 196%, в Самаре — на 139%, что специалисты связывают с ограниченным предложением новых жилых проектов в этих мегаполисах. Также существенное увеличение продаж отмечается в Воронеже (84%), Казани (56%), Нижнем Новгороде (42%) и Уфе (35%), при этом Москва также показала укрепление позиций с приростом на 25%.

Несмотря на положительную тенденцию последних месяцев, в третьем квартале текущего года произошло падение объема сделок на рынке новостроек городов-миллионников на 50% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 59,6 тысячи договоров. Наиболее существенное снижение наблюдалось в Самаре (-66%), Красноярске (-64%) и Ростове-на-Дону (-64%), тогда как в Санкт-Петербурге, Москве и Воронеже падение было менее выражено.

Артем Советников, генеральный директор сервиса, обозначил факторы, повлиявшие на охлаждение рынка, включая завершение ипотеки с господдержкой и высокий уровень ключевой ставки. Однако он выразил надежду на восстановление рынка в следующем квартале в свете возрастающего интереса к недвижимости со стороны покупателей.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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