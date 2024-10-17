Тут без семьи: Госдума может запретить трудовым мигрантам въезд с семьями

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

В ноябре Государственная Дума России планирует приступить к обсуждению нового законопроекта, цель которого — запретить иностранным работникам привозить свои семьи в РФ. Эта информация содержится в предварительном плане законодательной работы палаты, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Согласно документу, предлагается запрет на въезд в Россию иностранным гражданам, прибывающим как члены семей иностранных работников, не обладающим иными законными основаниями для пребывания в стране, помимо цели трудоустройства.

Этот законопроект был предложен группой депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого. Он направлен на ограничение возможности трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства и работающих в России на основе трудового договора или патента, перевозить свои семьи в страну. Инициатива касается в основном низкоквалифицированных специалистов без других правовых оснований для проживания в РФ, таких как гражданство.