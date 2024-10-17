Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных
Теперь многоразовый: в России научились использовать дроны-камикадзе второй раз
В России нашли способ ускорить поиск научных публикаций с помощью ИИ
Довести до мировой войны: в Госдуме заявили о главном замысле плана Зеленского
Комиссии за госплатежи через СБП уйдут в прошлое, но банки найдут способ компенсировать потери
Трагедия в Тайгане: львов, загрызших сотрудницу, не усыпят
OneTwoTrip: туристы дольше всего отдыхают в Москве и Таиланде
Дорогу детям: в ГД предложили рассмотреть вопрос первоочередного зачисления в садики детей учителей
Как избежать аварии в условиях плохой видимости

Россияне ждут тринадцатую зарплату: оптимизм работников бьет рекорды

Общество

По данным недавнего исследования, проведенного SuperJob для РИА Новости, более половины россиян (52%) антиципируют получение годовой премии, известной как "тринадцатая зарплата". Этот показатель значительно выше, чем в прошлые годы: в 2022 году на дополнительное вознаграждение надеялся каждый третий (33%), а в 2021 году — 39% работающих граждан.

Россияне ждут тринадцатую зарплату: оптимизм работников бьет рекорды
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Интересно, что ожидание премии особенно высоко среди молодежи до 34 лет — 65%, в то время как среди лиц в возрастной категории 35-44 года эта цифра составляет 54%, а среди населения старше 45 лет — 44%.

Исследование также выявило зависимость между уровнем дохода и ожиданием премии: работники с зарплатой до 50 тысяч рублей рассчитывают на дополнительное вознаграждение в 46% случаев, тогда как среди получающих более 100 тысяч рублей в месяц этот показатель возрастает до 56%.

Опрос был проведен с 19 сентября по 2 октября среди трех тысяч респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля
Наука и техника
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля Аудио 
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Прикрылся Черчиллем: Нетаньяху стал сравнивать себя с британским политиком из-за обвинений МУС
Граница падет: в США заявили об угрозе границам Америки в случае победы Харрис
Оппозиция сбежала: в Венесуэле заявили о бегстве неформального лидера оппозиции в Испанию
Стоя на краю: Харрис отказалась принимать ответственность за решения демпартии
Ответов не было: в штабе Трампа обратили внимание, что Харрис не ответила ни на один вопрос Fox News
Ультиматум получше: Россия намекает Германии, что надо отказаться от поддержки Киева
Пострадал из-за Украины: на Западе считают, что позиции Шольца упали из-за поддержки Киева
Различия на лицо: Харрис заявила, что не будет похожа на Байдена
Какие знаменитости США агитируют за Трампа, а какие за Камалу Харрис
Экономическая стратегия: кандидат в президенты Уругвая хочет увеличить объем торговли с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.