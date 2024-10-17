Россияне ждут тринадцатую зарплату: оптимизм работников бьет рекорды

По данным недавнего исследования, проведенного SuperJob для РИА Новости, более половины россиян (52%) антиципируют получение годовой премии, известной как "тринадцатая зарплата". Этот показатель значительно выше, чем в прошлые годы: в 2022 году на дополнительное вознаграждение надеялся каждый третий (33%), а в 2021 году — 39% работающих граждан.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Интересно, что ожидание премии особенно высоко среди молодежи до 34 лет — 65%, в то время как среди лиц в возрастной категории 35-44 года эта цифра составляет 54%, а среди населения старше 45 лет — 44%.

Исследование также выявило зависимость между уровнем дохода и ожиданием премии: работники с зарплатой до 50 тысяч рублей рассчитывают на дополнительное вознаграждение в 46% случаев, тогда как среди получающих более 100 тысяч рублей в месяц этот показатель возрастает до 56%.

Опрос был проведен с 19 сентября по 2 октября среди трех тысяч респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов страны.