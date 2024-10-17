Комиссии за госплатежи через СБП уйдут в прошлое, но банки найдут способ компенсировать потери

С осени текущего года большинство банковских комиссий за переводы через Систему быстрых платежей (СБП), направленные в адрес государственных учреждений, будут отменены. Об этом стало известно из заявления Эльмана Мехтиева, основателя сервиса "Кредчек", в беседе с агентством "Прайм".

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Мехтиев отметил, что такое новшество окажется невыгодным для банковских учреждений, но они найдут способы компенсировать потери за счет увеличения стоимости других услуг, таких как обслуживание банковских карт, проведение безналичных операций и отправка смс-уведомлений.

Он рекомендовал пользователям внимательно следить за своими финансовыми операциями и проверять отсутствие непредвиденных комиссий через мобильные приложения или личные кабинеты на сайтах банков. В случае обнаружения недопустимых сборов Мехтиев советует незамедлительно связываться с банком для разрешения вопроса.

Уточнения

Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру телефона) получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях.

