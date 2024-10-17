Без воинского учета: в Москве двух людей лишили гражданства из-за отказа встать на воинский учет

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о лишении российского гражданства двух мужчин, уклонявшихся от постановки на воинский учет. Данное решение было принято Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.
Она также подчеркнула, что работа по выявлению и принятию мер в отношении лиц, игнорирующих свои обязанности по воинской регистрации, будет продолжена.
Во́инский учёт в Росси́йской Федера́ции — мероприятия государственных органов по обеспечению полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации в мирное время, в периоды мобилизации, военного положения, в военное время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.