Без воинского учета: в Москве двух людей лишили гражданства из-за отказа встать на воинский учет

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о лишении российского гражданства двух мужчин, уклонявшихся от постановки на воинский учет. Данное решение было принято Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, PDM

Она также подчеркнула, что работа по выявлению и принятию мер в отношении лиц, игнорирующих свои обязанности по воинской регистрации, будет продолжена.

Уточнения

Во́инский учёт в Росси́йской Федера́ции — мероприятия государственных органов по обеспечению полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации в мирное время, в периоды мобилизации, военного положения, в военное время.

