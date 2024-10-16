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В Омской области введут штрафы за склонение беременных к аборту

Общество

В Омске решили защитить беременных от давления и запретить склонять их к абортам. Правительство области подготовило законопроект, который предусматривает штрафы за склонение к абортам, пишет Город 55.

В Омской области введут штрафы за склонение беременных к аборту
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Губернатор Виталий Хоценко рассказал, что законопроект, обсуждение которого состоится 24 октября, предусматривает денежное взыскание для тех, кто пытается заставить женщину сделать аборт. Физические лица могут получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а юридические — от 100 до 200 тысяч рублей.

Дело в том, что по данным Росстата, за последние десять лет в Омской области количество новорождённых сократилось почти на 50%. Местные власти связывают это с большим количеством абортов. Так, в 2023 году в регионе было 2,3 тысячи абортов, из них 28 — у несовершеннолетних девушек. А в первом полугодии 2024 года женщины сделали тысячу абортов по собственному желанию.

Под склонением к аборту понимается давление на женщину разными способами: уговоры, подкуп, обман и так далее. Но чтобы закон стал обязательным, нужно внести изменения в кодекс об административных правонарушениях.

В проекте закона есть важное уточнение: если врач сообщает пациентке, что есть медицинские или социальные показания, например, в случае насилия, то это не считается давлением.

Уточнения

Або́рт (искусственный аборт, от лат. abortus — «выкидыш») — искусственное прерывание беременности. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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