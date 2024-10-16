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Волынец: квадроберов и фурри могут финансировать из-за рубежа

0:55
Общество

В Татарстане обнаружили признаки иностранного финансирования активистов движений "квадроберов" и "фурри". Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

Волынец: квадроберов и фурри могут финансировать из-за рубежа
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

В регионе было проведено исследование, результаты которого были переданы депутату Государственной Думы России Павлу Крашенинникову, пишет "Inkazan.ru".

Были выявлены случаи денежных переводов из-за рубежа в адрес блогеров, представляющих эти движения. В частности, популярный представитель сообщества, Фёдор Власов, который имеет почти полмиллиона подписчиков регулярно получает пожертвования в размере до нескольких десятков тысяч рублей.

Деньги поступают через платформу Boosty, связанную с Нидерландами. Ирина Волынец уверена, что с помощью этого сервиса как раз и легализуются иностранные переводы.

Уточнения

Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. 
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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